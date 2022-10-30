«Барселона» рассматривает трех футболистов на замену Бускетсу

Дата публикации: 30-10-2022

По окончании сезона Серхио Бускетс, скорее всего, покинет «Барселону» в связи с истечением контракта. Каталонцы пока не предложили хавбеку новое соглашение.



По информации «Football Espana», в клубе уже определились с возможными сменщиками Бускетса. В данный список «сине-гранатовые» включили Бруно Гимарайнса, выступающего за «Ньюкасл», Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» и Ибраима Сангаре, представляющего ПСВ.



С начала сезона Гимарайнс отметился 2 голами и 2 ассистами в 11 играх. Ценник на него равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).



Сангаре провел за ПСВ 19 встреч в сезоне 22/23 (5 голов, 1 ассист). Его стоимость составляет 32 000 000 евро.



Невеш забил 3 гола в 13 играх текущего сезона. «Transfermarkt» оценивает его в 40 млн евро.