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Канте готов уйти из «Челси» свободным агентом

Дата публикации: 30-10-2022

Фабрицио Романо информирует, что Н'Голо Канте может покинуть «Челси».

Хавбек связан с лондонцами контрактом до следующего лета. «Аристократы» намерены пролонгировать трудовые отношения с французом, но переговоры между сторонами идут очень напряженно.

Ранее СМИ писали, что Канте интересуется «Барселона».

С начала сезона футболист провел за «синих» всего 2 встречи, после чего получил повреждение подколенного сухожилия и больше на поле не появлялся. Его последняя игра за «Челси» датирована 14-м августа. В лазарете француз будет находиться 4 месяца.

В текущем сезоне на счету Канте нет результативных действий. Рыночная стоимость 31-летнего полузащитника составляет 40 млн евро (источник - Transfermarkt.de).

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