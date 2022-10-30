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Одноклубник Лунева и Азмуна заинтересовал мадридский «Реал»

Дата публикации: 30-10-2022

Николо Скира пишет, что Жереми Фримпонг, выступающий за «Байер», привлек внимание «Реала». Примечательно, что ранее Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных», сообщил, что этой зимой в клубе не будет новых футболистов.

Интерес к защитнику леверкузенской команды проявляют не только мадридцы. За его игрой также следят «МЮ» и «Ювентус».

Фримпонг обучался футболу в структуре «Ман Сити». «Байер» заключил контракт с 21-летним крайним защитником в январе 2021 года, заплатив «Селтику» за его трансфер 11 млн евро.

В текущем сезоне на счету Фримпонга 17 встреч (5 забитых мячей, 2 результативные передачи). Его соглашение с «Байером» истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает голландца в € 25 млн.

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