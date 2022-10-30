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«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Силвой на улучшенных условиях

Дата публикации: 30-10-2022

По данным «Football Insider», «Ман Сити» готовит новое соглашение для Бернарду Силвы. «Горожане» намерены продлить сотрудничество с полузащитником на улучшенных условиях.

За англичан Силва выступает с июля 2017 года. Контракт португальца с командой Пепа Гвардиолы рассчитан до лета 2025 года. Интерес к хавбеку проявляют испанские «Реал» и «Барселона». При этом каталонцы могли подписать игрока минувшим летом, но сделка не состоялась.

В сезоне 2022/2023 в активе 28-летнего Бернарду 18 матчей за «Сити» во всех турнирах. В них он стал автором 2 забитых мячей и 5 голевых передач.

Рыночная стоимость Силвы равняется 80 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

За сборную Португалии футболист провел 72 поединка (8 голов).

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