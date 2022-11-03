Кто выиграет чемпионат мира-2022?

Дата публикации: 03-11-2022

1xBet оценивает шансы главных фаворитов.

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября и обещает стать самым уникальным в истории. Прежде всего, из-за самих сроков проведения: ввиду климатических условий в Катаре проводить чемпионат летом было просто невозможно. Потому привычный футбольный распорядок нарушен, ведь ради мундиаля придется прервать чемпионаты посреди сезона. Как это скажется на форме игроков, кто из тренеров лучше приспособится к необычному графику, выдержат ли сами футболисты пусть и не такую жаркую, как летом, но все же непростую погоду…

Ответы на эти и другие вопросы узнаем совсем скоро, но все же ряд сборных выглядят фаворитами при любом климате. И вылет раньше четвертьфинала для них уже будет неудачей. Ниже - коэффициенты 1xBet на чемпионство кого-то из восьмерки фаворитов. Строго говоря - девятки, просто 8-е место у экспертов делят сразу две команды, отрыв которых от идущих 9-ми датчан очень велик.

Коэффициент на победу Дании равен 31, что в два с лишним раза больше, чем у “соседей” сверху. Конечно, шансы уехать домой с золотом есть и у датчан, и у делящих 32-е место в котировках 1xBet Ирана, Коста-Рики и Саудовской Аравии (коэффициент - 750), но поговорить хочется о фаворитах.

Итак, вот они:

Португалия - 13

Команда, у которой уникальный подбор атакующих игроков. Здесь и главная звезда “Милана” Рафаэль Леау, и звездный Жоау Фелиш из “Атлетико”, и двигатель “Манчестер Сити” Бернарду Силва, и лидер полузащиты другой манчестерской команды Бруну Фернандеш. В защите есть незаменимые в том же “Ман Сити” Рубен Диаш и Жоау Канселу, готов поехать на турнир и суперветеран Пепе.

А ведь есть еще Криштиану Роналду, вот только сам 5-кратный обладатель “Золотого мяча” в новом сезоне не блещет. Он чаще всего выходит на поле со скамейки запасных, а то и вовсе остается вне заявки. Но, возможно, легендарный игрок таким образом сможет сэкономить силы на, скорее всего, последний свой чемпионат мира? Если тренер португальцев Фернанду Сантуш сможет зажечь ветерана, то даже без травмированного Диогу Жоты эта команда способна на многое.

Нидерланды - 13

“Оранжевые” выглядят угрожающе после возвращения в сборную Луи ван Гала. Знаменитый тренер, который уже завоевывал с командой бронзовые медали чемпионата мира в 2014 году, вернул сборной атакующий блеск. Достаточно сказать, что в ключевом матче за первое место в группе отбора Нидерланды разнесли Турцию со счетом 6:1, а уже в 2022-м дважды обыграли в Лиге наций мощную сборную Бельгии.

Приезжая в сборную, Мемфис Депай и Фрэнки де Йонг забывают, что не всегда получают место в стартовом составе “Барселоны”. Вирджил ван Дейк и Матейс де Лигт - одна из лучших пар центральных защитников на уровне сборных, а в конкурентах у них звездный Стефан де Врей. Впрочем, ван Гал не раз использовал схему с тремя центрбеками, потому вполне вероятно, что на турнире найдется место в старте для всей звездной троицы. Если бы Джорджиньо Вийналдум не травмировался летом, то перспективы были бы еще ярче. Но и без него Нидерланды готовы удивлять.

Бельгия - 12

Проводись этот турнир 2 года назад, веры в шансы бельгийцев было бы больше. Их выступление на чемпионате Европы (где они вылетели в четвертьфинале), а затем и в Лиге наций не впечатляют. Но всегда можно сказать, что на Евро они уступили лишь будущим чемпионам итальянцам, а в Лиге наций, как публично заявил вратарь Тибо Куртуа, они были не слишком мотивированы.

Чемпионат мира - совсем другая история. Тут и Куртуа, и Ромелу Лукаку, и Кевин де Брюйне будут выкладываться по полной. Главные звезды поколения, которое называли “золотым” для бельгийского футбола, в 2018 году стали 3-ми на ЧМ - и это был единственный их полуфинал. Предыдущий раз бельгийцы залетали в четверку лучших в 1986-м - и, как знать, когда попадут снова, если не сейчас. Это очень опытная и сыгранная команда, а на таких турнирах сыгранность значит очень много.

Германия - 10

Чемпионы мира 2014 года не смогли выйти из группы в 2018-м. Когда к этому провалу добавился вылет уже в ⅛ финала на Евро-2020, стало понятно, что команда нуждается в серьезном обновлении. Не столько даже кадровом - его пытался запустить еще Лев, отказывавшийся от услуг Мюллера, Хуммельса и Боатенга - сколько в изменении самих принципов игры.

При сменившем Лева Ханси Флике немцы заиграли азартнее, исчезла чрезмерная академичность, которая проскальзывала в последние годы. Все еще бодры ветераны во главе с Нойером и Мюллером, в самом соку среднее поколение имени Киммиха, Сане и Гнабри, а молодые Хаверц, Мусиала и Адейеми способны на многое уже сейчас. Потолок этой команды? Матч 18 декабря на “Национальном стадионе” в Лусаиле.

Испания - 8,6

Луис Энрике создал единственную команду, которая реально могла оставить Италию без финала Евро-2020. Не хватило нервов в серии пенальти, бывает. Но намного важнее, что эти испанцы весьма молоды и им бы еще расти и расти, а они уже сейчас способны крутить карусель в атаке все 90 минут. Тактика “пока мяч у нас, соперник не сможет забить” - это про футбол Луиса Энрике.

В такой игре не нужны примы с авторитетом, не меньшим, чем у тренера, потому Серхио Рамос не поехал на чемпионат Европы, а теперь может и без билета в Катар остаться. Но остальные, кто считает, что им есть чему учиться у тренера, выигравшего Лигу чемпионов, заставив пахать Месси, Неймара и Суареса - желанные гости в сборной. Педри, Гави, Ферран Торрес, Унаи Симон - эти ребята в сборной на ближайшие лет 10, привыкайте.

Англия - 7,6

Третье место, как и 8-е в этом списке, делят сразу две команды. Начнем с англичан, хотя бы потому что у “трех львов” сейчас хватает проблем. В Лиге наций команда заняла последнее место в группе, пропустив вперед и немцев с итальянцами, и даже венгров. Ни одной победы в 6 матчах - это все-таки перебор. Даже при всем скепсисе к турниру, придуманному УЕФА, команда-претендент на медали чемпионата мира должна играть лучше.

Точно пропустит турнир из-за травмы Джеймс, под вопросом Уокер и Филлипс. Не лучшим образом выступают в клубах Санчо, Шоу, Хендерсон, резко сдали столп обороны Магуайр и игравший джокера на Евро Грилиш. Но даже с учетом всего этого кадровый потенциал английского футбола настолько велик, что в эту команду хочется верить. В конце концов, подопечные Саутгейта сыграли максимум матчей и в 2018-м, и в 2020-м, тренер точно знает, как добиваться результата.

Аргентина - 7,6

Лионель Скалони не был звездой футбола. Крепкий футболист, чьи лучшие годы прошли в испанском “Депортиво”, 7 матчей за сборную, поездка на чемпионат мира-2006. Но вот уже как у тренера у него намного больше шансов не просто задержаться в сборной, но вписать свое имя в ее историю золотыми буквами. Достаточно помочь Лео Месси завоевать титул в Катаре - и дело готово.

Скалони, который на том самом первенстве-2006 пересекался с совсем молодым Месси, наконец нашел ключ к тому, чтобы вписать суперзвезду в футбол сборных. Месси - альфа и омега этой команды, который традиционно экономит силы в защите, но остальные аргентинцы так хорошо делают черновую работу, что это не сказывается на результате. Аргентина выиграла первый для себя с 1993-го чемпионат Южной Америки, разгромила Италию в “Финалиссиме”. Это может быть очень красиво.

Франция - 6,55

Действующие чемпионы не могут не быть одними из фаворитов турнира. По длине списка потенциальных кандидатов в состав Франция может дать фору кому угодно. Вот только одновременно на поле могут выйти лишь 11 человек - и накануне турнира “трехцветные” лишились Канте и почти наверняка лишатся Погба. Центр полузащиты был выстроен вокруг этой пары, Поль в сборной даже выкладывался в обороне. Добавьте к этому не лучшую форму Гризманна, еще одного лидера - и…

Продолжение фразы зависит от оценки способностей Дешама выстроить футбол, отличающийся от принесшего титул в 2018-м. Ведь новых звезд очень много. В центре поля Камавинга и Тчуамени играют вместе в “Реале”, а Гендузи вышел на топ-уровень в “Марселе”. В атаке готовы зажечь лучший игрок бундеслиги прошлого сезона Нкунку и лучший ассистент Ла Лиги Дембеле. В защите Упамекано, Кюнде, Салиба… Если Франция провалится, то винить в этом надо только Дешама.

Бразилия

В воротах выбор из суперзвезд Алиссона и Эдерсона, в центре обороны Тиаго Силва, Милитао, Маркиньос, в центре поля работяги Фабиньо и Каземиро, а также креативные Пакета с Фредом. Наконец - атака с Неймаром, Винисиусом, Родриго, Мартинелли и Антони. Да, немного просаживаются фланги защиты - лучшие годы Дани Алвеса, Данило и Алекса Теллеса позади, но даже на общем фоне сборных из этой подборки бразильцы впечатляют.

Но еще больше впечатляет, что тренер Тите довел практически до клубного автоматизма действия футболистов сборной. Он работает с ними уже много лет, оставшись даже после неудачи на чемпионате мира-2018. Любого другого тренера убрали бы за вылет в четвертьфинале, но в случае с Тите боссы бразильского футбола оценили уровень игры команды - и уже через год она выиграла Кубок Америки. Побед на чемпионате мира не было с 2002-го. Время для шестой?

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