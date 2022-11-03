1xBet разыгрывает топовые призы в акции к главному CS:GO-турниру года

Дата публикации: 03-11-2022

Осень — особое время для всех поклонников СS:GO, ведь именно в эту пору традиционно проходит турнир серии Major. И 2022-й год — не исключение. Более трех десятков команд из разных уголков планеты съехались в солнечный Рио-де-Женейро, чтобы выяснить, кто станет чемпионом и заберет $500 тысяч за победу.

Впереди — десятки эффектных хайлайтов, умопомрачительные эйсы, слезы игроков после поражений и радостные эмоции после побед. Безусловно, оставить такой турнир без внимания — себе дороже. Поэтому компания 1xBet запустила третий, заключительный этап акции Case Go, посвященный IEM Rio Major.

Призовой фонд — ценные скины для СS:GO. Среди них — AK-47 | Вулкан, M4A1-S | Падение Икара, Керамбит | Автотроника, AWP | Градиент, AUG | Акихабара и другие.

Для участия в промо достаточно выполнить ряд простых условий:

Зарегистрироваться или авторизироваться на сайте/в приложении 1xBet Согласиться на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете” Нажать на кнопку "Принять участие" на странице акции Делать ставки размером от $4 на события IEM Rio Major

За каждую ставку по заданным параметрам участникам будут начисляться баллы, необходимые для открытия кейсов. Открывая их, игроки получают билеты на розыгрыш призов. При этом, каждая ставка в $4 приносит 1 балл — и чем ее размер крупнее, тем больше билетов заработает участник (а значит, шансы на выигрыш — выше).

Также можно получать удвоенное количество баллов. Как это сделать? Все просто — нужно ставить на матчи с участием команды-партнера 1xBet (на турнире в Рио это OG Esports).

Имена победителей последнего этапа Case Go (к IEM Rio Major) будут опубликованы на странице акции 15 ноября. В этот же день станут известны счастливчики, выигравшие призы в финальном розыгрыше подарков среди всех участников промо.

Наслаждайтесь топовым киберспортом с 1xBet, делайте ставки на события IEM Major Rio — и украсьте свое оружие топовыми скинами!