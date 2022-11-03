Луис Энрике может сменить Симеоне в «Атлетико» после ЧМ-2022

Дата публикации: 03-11-2022

На YouTube-канале «El Chiringuito» появилась информация о том, что «Атлетико» рассматривает вариант со сменой наставника. Новым тренером «матрасников» могут назначить Луиса Энрике, возглавляющего испанскую сборную.



Руководство мадридцев уже контактировало со специалистом по вопросам возможного сотрудничества. Сам Энрике после катарского ЧМ уйдет из национальной команды и будет готов к работе на клубном уровне, а в «Атлетико» смогут подписать с ним контракт бесплатно.



Сейчас «красно-белыми» руководит Диего Симеоне, трудовые отношения с которым действуют до 2024 года. В случае досрочного расторжения контракта «Атлетико» придется выплатить аргентинцу 14 млн евро в качестве неустойки, что может стать проблемой для клуба.