В «Сочи» отреагировали на слухи об отставке Гаранина

Дата публикации: 03-11-2022

Гендиректор «Сочи» дал комментарии относительно возможной отставки Вадима Гаранина, возглавляющего клуб. Ранее информация об увольнении специалиста появилась в «Чемпионате».



«Где вы взяли эти сведения? Из Интернета? Вы видели там наше заявление? До свидания», - цитирует Дмитрия Рубашко ресурс «Sport24».



Гаранин занимает пост наставника «Сочи» с лета. Ранее он возглавлял «Енисей» и сумел вывести команду в полуфинал Кубка России 2021/2022.



По итогам прошлого сезона «Сочи» расположился на 2-й строчке РПЛ. В текущем сезоне дела у клуба идут не так хорошо. На данный момент «сине-белые» располагается на 9-м месте в таблице, имея в своем активе 21 набранное очко. Ближайшую игру команда Гаранина проведет со «Спартаком» 5-го ноября.