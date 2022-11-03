Защитник «Шахтера» Матвиенко попал в сферу интересов «Брайтона»

Дата публикации: 03-11-2022

Николо Скира в своем «Твиттере» сообщил, что Николай Матвиенко может продолжить карьеру в «Брайтоне».



Инсайдер подчеркнул, что на трансфере защитника «Шахтера» настаивает Роберто Де Дзерби, возглавляющий английскую команду. Представители «Брайтона» отслеживали игру футболиста в нескольких последних встречах.



Матвиенко воспитывался в академии «Шахтера». В основе «горняков» он дебютировал в августе 2015 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего центрбека 13 матчей (без результативных действий).



Трудовой договор Матвиенко с клубом действуют до лета 2025 года. Рыночный ценник на игрока равняется 11 000 000 евро (Transfermarkt.de).



За сборную Украины Матвиенко провел 54 матча.