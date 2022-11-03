02:36 ()
Свернуть список

Защитник «Шахтера» Матвиенко попал в сферу интересов «Брайтона»

Дата публикации: 03-11-2022

Николо Скира в своем «Твиттере» сообщил, что Николай Матвиенко может продолжить карьеру в «Брайтоне».

Инсайдер подчеркнул, что на трансфере защитника «Шахтера» настаивает Роберто Де Дзерби, возглавляющий английскую команду. Представители «Брайтона» отслеживали игру футболиста в нескольких последних встречах.

Матвиенко воспитывался в академии «Шахтера». В основе «горняков» он дебютировал в августе 2015 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего центрбека 13 матчей (без результативных действий).

Трудовой договор Матвиенко с клубом действуют до лета 2025 года. Рыночный ценник на игрока равняется 11 000 000 евро (Transfermarkt.de).

За сборную Украины Матвиенко провел 54 матча.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close