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«Ливерпуль» готов предложить 100 млн евро за Беллингема

Дата публикации: 03-11-2022

По информации «Sport Bild», «Ливерпуль» приложит максимум усилий, чтобы заполучить Джуда Беллингема. За футболиста «Боруссии» (Дортмунд) «мерсисайдцы» готовы выложить 100 000 000 евро.

Источник утверждает, что именно Беллингем является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля». При этом «красные» вряд ли согласятся отдать за него 150 млн евро. Именно столько просит за футболиста руководство немецкой команды.

Интерес к 19-летнему полузащитнику также проявляют «Челси», «Ман Сити» и «Реал».

В сезоне 2022/2023 на счету Беллингема 19 игр за «Боруссию» (9 забитых мячей, 2 голевых паса).

Англичанин связан контрактом со «шмелями» до 30.06.2025. Transfermarkt.de оценивает Джуда в 90 млн евро.

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