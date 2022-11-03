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Заа может уйти из «Кристал Пэлас» свободным агентом следующим летом

Дата публикации: 03-11-2022

По окончании сезона Вильфрид Заа может завершить сотрудничество с «Кристал Пэлас». Информацию опубликовало издание «Daily Mail».

Срок действия контракта Заа с английской командой ограничен летом 2023 года. Переговоры клуба с форвардом по пролонгации трудовых отношений на данный момент остановлены. Сам ивуариец с января сможет обсуждать условия сотрудничества с другими командами. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Челси».

Состав «Кристал Пэлас» Заа пополнил в 2015 году, перейдя из «МЮ». В нынешнем сезоне в активе 29-летнего нападающего 5 забитых мячей и 1 голевой пас в 11 встречах за клуб.

Рыночная стоимость футболиста – 38 млн евро (по версии сайта Transfermarkt.de).

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