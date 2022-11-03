Артета опроверг слухи о возможном назначении в «Барселону»

Дата публикации: 03-11-2022

Испанский специалист счастлив в «Арсенале».



Из-за вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов в испанских СМИ появились слухи о возможном увольнении Хави с должности главного тренера.



Среди возможных кандидатур фигурировало имя Микеля Артеты, лондонский «Арсенал» которого после 12 матчей АПЛ лидирует в турнирной таблице и опережает «Манчестер Сити» на два очка.



На пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Цюриха» Артета опроверг слухи по поводу «Барселоны».



Как сообщает журналист Чарли Уоттс, испанец горд и счастлив быть частью «Арсенала», а также считает Хави феноменальным специалистом.



Напомним, Артета находится у руля «канониров» с декабря 2019 года.