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Артета опроверг слухи о возможном назначении в «Барселону»

Дата публикации: 03-11-2022

Испанский специалист счастлив в «Арсенале».

Из-за вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов в испанских СМИ появились слухи о возможном увольнении Хави с должности главного тренера.

Среди возможных кандидатур фигурировало имя Микеля Артеты, лондонский «Арсенал» которого после 12 матчей АПЛ лидирует в турнирной таблице и опережает «Манчестер Сити» на два очка.

На пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Цюриха» Артета опроверг слухи по поводу «Барселоны».

Как сообщает журналист Чарли Уоттс, испанец горд и счастлив быть частью «Арсенала», а также считает Хави феноменальным специалистом.

Напомним, Артета находится у руля «канониров» с декабря 2019 года.

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