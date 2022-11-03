«Бавария» намерена продлить контракт с Шупо-Мотингом. У него 8+3 в 13 матчах

Дата публикации: 03-11-2022

«Бавария» хочет пролонгировать соглашение с Эриком Шупо-Мотингом. Камерунец показывает выдающуюся игру на старте сезона. Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте пишет, что в ближайшие месяцы мюнхенцы намерены обсудить с форвардом новый контракт.



В текущем сезоне Шупо-Мотинг стал одним из ключевых игроков линии нападения «Баварии». Камерунец выходил на поле в составе мюнхенцев в 13 поединках, в которых отметился 8 забитыми мячами и 3 ассистами.



Контракт 33-летнего нападающего с «Баварией» действует до лета 2023 года. Рыночная стоимость бомбардира составляет 3 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



К «Баварии» Шупо-Мотинг присоединился осенью 2020 года в ранге свободного агента. До этого он защищал цвета «ПСЖ».