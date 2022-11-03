Лопетеги близок к назначению в английский клуб

Дата публикации: 03-11-2022

Бывший тренер «Севильи» и сборной Испании Хулен Лопетеги провел очередной раунд переговоров с «Вулверхэмптоном».



Ранее Лопетеги отклонил предложение «волков», сославшись на семейные обстоятельства. Однако теперь переговоры продвигаются хорошо, и обе стороны уверены, что они будут успешными.



«Вулверхэмптон» ищет нового главного тренера после увольнения Бруну Лаже. На должность наставника клуба кроме Лопетеги претендовали Педру Мартинш, Ангелос Постекоглу, а также Нуну Эшпириту Санту.



«Севилья» уволила Лопетеги в начале октября. В новом сезоне под руководством экс-тренера сборной Испании «нервионцы» набрали всего 5 очков в Примере за семь туров, и одно в трех поединках Лиги чемпионов.



«Вулверхэмптон» занимает 19-е место в АПЛ, набрав 10 очков. В следующем матче «желто-черные» примут «Брайтон» 5 ноября.