Выиграйте Bentley в грандиозной акции 1xBet к чемпионату мира!

Дата публикации: 07-11-2022

Чемпионат мира-2022 в Катаре - поистине уникальное событие. Впервые турнир пройдет в ноябре-декабре и потому становится вдвойне интересным. Безумно любопытно, как игроки и тренеры приспособятся к необычным - особенно в плане климата - условиям и смогут ли показать свой лучший футбол.

Всемирно известный букмекер 1xBet, конечно, подошел к такому событию с особой ответственностью и подготовил для поклонников футбола грандиозную акцию World Cup. По ее итогам более 2500 победителей получат призы, а главный счастливчик заберет автомобиль премиум класса - Bentley Bentayga Speed 2022!

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от 50 до 5000 бонусных баллов для новых ставок и побед;

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Какие призы будут разыгрываться? Их ценность будет зависеть от уровня игрока. Чем больше билетов он соберет, тем круче подарок сможет выиграть. В призовой фонд вошли ноутбуки, планшеты, наушники и смартфоны от Samsung и Apple, а также автомобиль Bentley Bentayga Speed 2022!

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