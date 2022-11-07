Выиграйте Bentley в грандиозной акции 1xBet к чемпионату мира!
Чемпионат мира-2022 в Катаре - поистине уникальное событие. Впервые турнир пройдет в ноябре-декабре и потому становится вдвойне интересным. Безумно любопытно, как игроки и тренеры приспособятся к необычным - особенно в плане климата - условиям и смогут ли показать свой лучший футбол.
Всемирно известный букмекер 1xBet, конечно, подошел к такому событию с особой ответственностью и подготовил для поклонников футбола грандиозную акцию World Cup. По ее итогам более 2500 победителей получат призы, а главный счастливчик заберет автомобиль премиум класса - Bentley Bentayga Speed 2022!
Чтобы поучаствовать в акции, достаточно:
- Авторизироваться или зарегистрироваться на 1xBet
- Согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете на сайте или в приложении
- Делать ставки на сумму от 2 долларов с коэффициентом от 1,6 на матчи чемпионата мира и собирать акционные билеты
- Использовать билеты для открытия “Золотого мяча” на странице промо и получать бонусы!
В результате кроме возможности забрать выигрыш по ставке и отпраздновать успех вместе со своими фаворитами игрок получает еще и гарантированный подарок. Так, каждое открытие “Золотого мяча” дает один из следующих призов:
- от 50 до 5000 бонусных баллов для новых ставок и побед;
- фрибет на сумму 10 долларов;
- денежный приз на сумму от 10 до 100 долларов;
- от 1 до 10 билетов для участия в розыгрыше суперпризов.
Какие призы будут разыгрываться? Их ценность будет зависеть от уровня игрока. Чем больше билетов он соберет, тем круче подарок сможет выиграть. В призовой фонд вошли ноутбуки, планшеты, наушники и смартфоны от Samsung и Apple, а также автомобиль Bentley Bentayga Speed 2022!
С акцией 1xBet чемпионат мира становится еще интереснее, ведь может стать победным не только для обладателя титула, но и для вас. Участвуйте в промо, наслаждайтесь футболом высочайшего уровня и выигрывайте топовые призы!