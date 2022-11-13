«Барселона» может подписать Гюндогана в зимнее трансферное окно

Дата публикации: 13-11-2022

По информации «Mundo Deportivo», карьера Илкая Гюндогана, принадлежащего «Ман Сити», может продолжиться в «Барселоне».



Хави, возглавляющему каталонцев, импонируют игровые качества Бернарду Силвы, выступающего за «Ман Сити». Португальца «сине-гранатовым» подписать этой зимой вряд ли удастся, поскольку для «горожан» он является одной из ключевых фигур.



В сложившейся ситуации «Барселона» надеется заполучить хотя бы Гюндогана, контракт которого с «Сити» действует до конца сезона. Его трансфер испанский гранд может оформить уже зимой.



В текущем сезоне Гюндоган отметился 2 голами и 2 ассистами в 20 встречах во всех турнирах.



Transfermarkt.de оценивает 32-летнего полузащитника в 25 млн евро.