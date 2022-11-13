«Ювентус» готов выложить большие деньги за трансфер Маркиньоса из «ПСЖ»

Дата публикации: 13-11-2022

Издание «Calciomercatoweb» пишет, что Маркиньос привлек внимание «Ювентуса». Туринцы готовы заплатить за игрока «Пари Сен-Жермен» значительную сумму. Сам защитник в случае победы вместе с парижанами в ЛЧ 22/23 может уйти из команды.



Состав «красно-синих» Маркиньос пополнил в 2013 году. Французскому клубу трансфер бразильца обошелся в 31,4 млн евро.



В сезоне 22/23 в активе 28-летнего центрбека 21 матч, в которых он отметился 1 забитым мячом.



Соглашение футболиста с командой Кристофа Гальтье действует до лета 2024 года. Рыночная стоимость бразильского исполнителя составляет 70 000 000 евро («Transfermarkt»).



В сборной Бразилии Маркиньос дебютировал в 2013 году, а в 2019 году выиграл вместе с командой Кубок Америки. Защитник попал в заявку национальной команды на катарский ЧМ.