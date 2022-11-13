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Артета интересен «Сити» и «Барсе». Из-за этого «Арсенал» готов вложиться в 2-3 новичков зимой

Дата публикации: 13-11-2022

В «Барселоне» и «Манчестер Сити» продолжают наблюдение за Микелем Артетой. Об этом сообщил инсайдер ресурса «TEAMtalk» Грэм Бэйли.

«Достижения специалиста в «Арсенале» привлекли внимание топ-клубов. За ним наблюдают «Ман Сити» и «Барселона». «Горожане» хотят оставить Гвардиолу, но соглашение с ним пока не пролонгировано. В случае его ухода, «Ман Сити» потребуется замена, и клуб может рассмотреть кандидатуру Артеты», – заявил Бэйли.

«Арсенал», чтобы удержать тренера, намерен усилиться в ближайшее трансферное окно.

«Лондонцы хотят купить 2 игроков в полузащиту, возможно, приобрести вингера. В клубе не считают, что им не выиграть чемпионат Англии», – сказал Бэйли.

По итогам 14 туров «Арсенал» захватил лидерство в АПЛ, опережая «Сити», идущий 2-м, на 5 очков.

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