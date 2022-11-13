«Ньюкасл» нашел защитника в «Монако»

Дата публикации: 13-11-2022

«Fichjes» сообщает, что Бенуа Бадиашиль может перейти в «Ньюкасл». На покупке игрока «Монако» настаивает Эдди Хау, возглавляющий «сорок».



Источник утверждает, что за защитника «монегасков» англичане готовы выложить 40 млн евро. Его трансфер «сороки» планируют оформить в январе. Ранее игроком «Монако» также интересовался «Реал».



Бадиашиль обучался футболу в академии «Монако». За первую команду защитник выступает с лета 2018 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего француза 15 встреч за «монегасков» (2 забитых мяча).



Трудовые отношения Бенуа с «Монако» действуют до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 40 млн евро (по версии Transfermarkt.de).



В сентябре 2022 года Бадиашиль дебютировал в сборной.