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«Ньюкасл» нашел защитника в «Монако»

Дата публикации: 13-11-2022

«Fichjes» сообщает, что Бенуа Бадиашиль может перейти в «Ньюкасл». На покупке игрока «Монако» настаивает Эдди Хау, возглавляющий «сорок».

Источник утверждает, что за защитника «монегасков» англичане готовы выложить 40 млн евро. Его трансфер «сороки» планируют оформить в январе. Ранее игроком «Монако» также интересовался «Реал».

Бадиашиль обучался футболу в академии «Монако». За первую команду защитник выступает с лета 2018 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего француза 15 встреч за «монегасков» (2 забитых мяча).

Трудовые отношения Бенуа с «Монако» действуют до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 40 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

В сентябре 2022 года Бадиашиль дебютировал в сборной.

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