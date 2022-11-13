«Боруссия» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля»

Дата публикации: 13-11-2022

«Daily Mail» сообщает об интересе «Боруссии» к Тайлеру Мортону из «Ливерпуля». В Дортмунде восхищены прогрессом полузащитника «мерсисайдцев» и планируют приобрести его в 2023 году.



Мортон воспитывался в академии «Ливерпуля». Осенью 2021 года он впервые сыграл за первую команду «мерсисайдцев».



В августе 2022 года Мортона арендовал «Блэкберн». В Чемпионшипе футболист провел 20 встреч, отметившись 1 голевой передачей. Также на его счету 2 игры в Кубке Английской лиги (1 ассист).



Соглашение Мортона с «Ливерпулем» действует до июня 2025 года. Рыночный ценник на 20-летнего хавбека равняется 5 млн евро (Transfermarkt.de).



В 2021 году состоялся дебют Мортона в сборной Англии (U20).