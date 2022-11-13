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«ПСЖ» готовит крупное предложение по Кроосу

Дата публикации: 13-11-2022

«ПСЖ» рассчитывает заполучить Тони Крооса, права на которого принадлежат «Реалу». Информацией поделилось издание «El Nacional».

Боссы парижан готовы выделить значительные средства, чтобы подписать 32-летнего хавбека. Сделать это будет непросто, поскольку сам немец планирует завершить карьеру в мадридской команде, о чем ранее неоднократно говорил. В «Пари Сен-Жермен» намерены привлечь Крооса солидным финансовым предложением.

С «Реалом» футболист связан контрактом до конца сезона. Парижане надеются подписать его летом в статусе свободного агента. Для Крооса «ПСЖ» подготовил 3-летний контракт, который позволит ему заработать 100 000 000 евро. Также Тони сможет рассчитывать на 25 млн евро подписного бонуса.

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