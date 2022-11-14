Игрок 1xBet выиграл 125 тысяч долларов, угадав исход 24 событий

Дата публикации: 14-11-2022

Число 24 в спорте известно прежде всего благодаря тому, что под ним выступал легендарный баскетболист Кобе Брайант. Знаменитый игрок “Лос-Анджелес Лейкерс” не скрывал, что хочет стать лучшим в истории. Потому в его случае номер символизировал и готовность работать 24 часа в сутки, и то, что превзойдет не менее известного Майкла Джордана, игравшего под номером 23.

Но, возможно, теперь число 24 в спорте будет ассоциироваться с новым героем - игроком 1xBet по имени Ахмед, который смог добиться своего. Собранный им экспресс из 24 событий “доехал” к финишу - и принес счастливчику 125 тысяч долларов. Итоговый коэффициент ставки размером в 147,46 доллара равнялся 853,81!

Блестящее достижение, которое стало возможно благодаря хорошему знанию Ахмедом футбола, ведь все события в нем были из этого вида спорта. Вот как выглядит список событий, на которые была сделана ставка:





Германия, Испания, Италия, Армения, Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Швеция, Швейцария, Норвегия, Португалия, Турция, Украина, Франция и Польша - итого 16 стран. Потрясающее разнообразие чемпионатов, матчи из которых выбирались для ставки, согласитесь. При этом, каждое отдельное событие не выглядело невероятным, ведь самый большой коэффициент составил 1,64.

Ставка была сделана с помощью мобильного приложения 1xBet для Android, что в очередной раз подтверждает: побеждать с надежным букмекером можно в любой удобный момент времени. С приложением нет необходимости привязываться к стационарному компьютеру, когда можно выбрать подходящий игроку список событий во время путешествия или посиделок в компании с друзьями.

Сам Ахмед рассказал, что ставит на 1xBet уже 8-9 месяцев, в основном на крикет и футбол. Ему интересно смотреть на разные команды, а в самих ставках он ориентируется на свой опыт.

“Иногда я делаю ординар, но в основном я предпочитаю экспресс-ставки, так как выигрыш может быть намного выше. Выигрыш? Это произошло почти спонтанно. Я решил сделать ставку и, к счастью, выиграл большие деньги. Думаю, что мне просто повезло. Эта история не про большой опыт в ставках. У меня нет никаких особых советов, но я хотел бы сказать, что сегодня повезло мне, а завтра может повезти вам”, - говорит он.

Ахмед считает, 1xBet более надежный вариант для ставок, чем другие букмекерские компании. У него хватает друзей, которые тоже делают прогнозы у этого букмекера - и он сам продолжит делать тут ставки, потому что, по его словам, у 1xBet все работает в соответствии с ожиданиями.

Тот самый Майкл Джордан однажды сказал, что за карьеру промахнулся 9 тысяч раз - столько его бросков не залетели в корзину. Но он не останавливался, верил в себя - и в итоге стал 6-кратным чемпионом НБА. Игрокам 1xBet не надо просыпаться в 4 утра, как это делал Кобе Брайант, желавший стать лучше Джордана. Достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении компании - и получить свой шанс стать чемпионом!