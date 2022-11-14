«Манчестер Сити» попытается подписать хавбека «Реала»

Дата публикации: 14-11-2022

Тони Кроос может покинуть «Реал». Футболист пока не подписал со «сливочными» новое соглашение, а его действующий контракт с мадридцами истекает летом 2023 года. Более того, уже с января полузащитник сможет обсуждать свое трудоустройство с другими командами.



По данным Sport.es, ситуацией намерен воспользоваться «Ман Сити». «Горожане» начали налаживать контакты с немецким футболистом. Англичане планируют предложить Кроосу соглашение с годовой зарплатой в 13-14 млн евро. Хосеп Гвардиола, возглавляющий «небесно-голубых», положительно оценивает трансфер хавбека, с которым он уже работал, будучи тренером «Баварии».



В текущем сезоне на счету Крооса 18 игр за «Реал» (1 гол, 4 ассиста). Transfermarkt.de оценивает 32-летнего немца в 20 млн евро.