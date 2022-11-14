Хайкин может перейти в «Эвертон»

Дата публикации: 14-11-2022

«The Telegraph» пишет, что Никита Хайкин может перебраться из «Буде-Глимта» в «Эвертон». Фрэнк Лэмпард, тренирующий «ирисок», знаком с игровыми качествами россиянина, который в юношеском возрасте около года провел в академии «Челси».



За «Буде-Глимт» Хайкин выступает с весны 2019 года. Его соглашение с норвежской командой действует до конца года. Ранее голкипер заявил, что не планирует пролонгировать контракт с клубом.



В сезоне 2022/2023 в активе 27-летнего вратаря 43 встречи за «Буде-Глимт» (14 матчей без пропущенных голов). Ценник на Никиту равняется 1,5 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ сообщали, что интерес к Хайкину проявляют клубы РПЛ. Сам вратарь отметил, что не планирует переезжать в Россию, поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов.