«ПСЖ» готов купить Сона за 80 млн евро

Дата публикации: 14-11-2022

По информации «El Nacional», «ПСЖ» намерен осуществить трансфер Сон Хын Мина, принадлежащего «Тоттенхэму». На покупку 30-летнего вингера парижане готовы выделить 80 млн евро. Игра южнокорейца импонирует Нассеру Аль-Хелаифи. Президент «ПСЖ» намерен лично встретиться с футболистом во время катарского ЧМ.



Источник сообщает, что Сон не планирует продлевать сотрудничество со «шпорами». Действующее соглашение игрока с лондонским клубом истекает в 2025 году.



В текущем сезоне Сон появлялся на поле в составе «Тоттенхэма» в 19 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами. Стоимость вингера составляет 70 000 000 евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали об интересе к Сону со стороны «Реала». Однако вероятность его переезда в Мадрид минимальна.