«МЮ» поборется с «Арсеналом» за Мудрика

Дата публикации: 14-11-2022

Издание «The Sun» сообщает, что число претендентов на Михаила Мудрика из «Шахтера» продолжает расти. Игроком заинтересовался «Манчестер Юнайтед».



Эрик тен Хаг, возглавляющий «красных дьяволов», наблюдал за игрой украинца, еще находясь у руля «Аякса». В Манчестере осознают, что выкупить права на футболиста «горняков» этой зимой с учетом существенных трансферных трат клуба минувшим летом будет проблематично. «Шахтер» же вряд ли согласится отпустить одного из своих лидеров за небольшую компенсацию.



Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему вингеру со стороны «Арсенала». «Пушкари» предлагают за игрока «Шахтера» 60 млн евро. Стороны могут оформить сделку уже в январе.



С начала сезона Мудрик отличился 8 раз и сделал 6 ассистов в 16 играх за «оранжевых-черных».