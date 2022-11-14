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«Реал» предложил «Ювентусу» купить Одриосолу

Дата публикации: 14-11-2022

Николо Скира в своем «Twitter» пишет, что карьера Альваро Одриосолы может продолжиться в Серии А. «Реал», владеющий правами на крайнего защитника, предложил его «Ювентусу». Трансфер может состояться в январе. При этом туринцы не рассматривают Одриосолу в качестве приоритетной цели на зимнее трансферное окно.

Испанец обучался футболу в структуре «Реала Сосьедад». Состав «сливочных» он пополнил в 2018 году и обошелся мадридцам в 32 млн евро. Однако закрепиться в основе «Реала» ему так не удалось. За все время пребывания в клубе на его счету всего 43 игры (3 забитых мяча, 10 голевых пасов).

Действующее соглашение Одриосолы с «королевским клубом» истекает в 2024 году. Transfermarkt.de оценивает 26-летнего фулбека в € 6 млн.

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