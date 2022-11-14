«Црвена Звезда» намерена приобрести Сычевого у «Оренбурга»
Дата публикации: 14-11-2022
«Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщает об интересе «Црвены Звезды» к Владимиру Сычевому, выступающему за «Оренбург».
«Црвена Звезда» обратились к футболисту с предложением, и тот взял время на размышление. Сербская команда готова заплатить отступные, прописанные в соглашении с форвардом», - рассказал «Чемпионату» источник.
В «Оренбурге» уже прокомментировали данную ситуацию.
«Мне ничего неизвестно. Обращений в клуб не поступало. Разговоры о переходе Сычевого идут давно. Будем реагировать, когда получим документ. Никакой официальной информации не поступало», - сообщил «Чемпионату» Василий Еремякин, являющийся президентом «Оренбурга».
После 17 туров Сычевой с 16 забитыми мячами является лучшим снайпером РПЛ.