«Црвена Звезда» намерена приобрести Сычевого у «Оренбурга»

Дата публикации: 14-11-2022

«Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщает об интересе «Црвены Звезды» к Владимиру Сычевому, выступающему за «Оренбург».



«Црвена Звезда» обратились к футболисту с предложением, и тот взял время на размышление. Сербская команда готова заплатить отступные, прописанные в соглашении с форвардом», - рассказал «Чемпионату» источник.



В «Оренбурге» уже прокомментировали данную ситуацию.



«Мне ничего неизвестно. Обращений в клуб не поступало. Разговоры о переходе Сычевого идут давно. Будем реагировать, когда получим документ. Никакой официальной информации не поступало», - сообщил «Чемпионату» Василий Еремякин, являющийся президентом «Оренбурга».



После 17 туров Сычевой с 16 забитыми мячами является лучшим снайпером РПЛ.