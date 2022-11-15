«Барселона» рассматривает двух футболистов на позицию правого защитника

Дата публикации: 15-11-2022

«Mundo Deportivo» информирует, что «Барселона» собирается усилить правый фланг обороны. Каталонцы подыскивают опытного футболиста, умеющего поддержать атаку. Среди основных кандидатов, рассматриваемых «сине-гранатовыми», значатся Тома Менье из «Боруссии» (Дортмунд) и Диогу Дало, выступающий за «Ман Юнайтед».



Соглашение Менье с дортмундской командой действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 14 встреч (1 голевой пас). Рыночный ценник на него составляет 6,5 млн евро («Transfermarkt»).



Дало с начала сезона провел за «Юнайтед» 20 матчей (1 забитый мяч, 2 ассиста). Трудовые отношения португальца с «манкунианцами» истекают ближайшим летом. «Transfermarkt» оценивает Диогу в 32 000 000 евро.