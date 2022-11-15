«Ливерпуль» и «Арсенал» поспорят за игрока «Боруссии» М

Дата публикации: 15-11-2022

По данным «90min», Маркус Тюрам, правами на которого владеет «Боруссия» (Менхенгладбах), привлек внимание «Ливерпуля» и «Арсенала». Переезд центрфорварда на Туманный Альбион может состояться уже зимой.



Соглашение Тюрама с «черно-бело-зелеными» истекает по окончании сезона, чем и намерены воспользоваться клубы, желающие подписать его. В сложившейся ситуации они надеются оформить сделку по сниженной стоимости. Среди конкурентов «Ливерпуля» и «Арсенала» в борьбе за француза значится «Бавария».



Тюрам неплохо начал сезон 2022/2023. В активе 25-летнего нападающего 13 забитых мячей и 4 ассиста в 17 играх во всех соревнованиях. Маркус попал в заявку сборной Франции на катарский чемпионат мира.



Рыночный ценник на Тюрама равняется 30 млн евро (источник – Transfermarkt.de).