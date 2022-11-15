Павар заявил о желании поиграть в «Милане»

Дата публикации: 15-11-2022

Бенжамен Павар может перебраться в Серию А. Защитник «Баварии» порассуждал о возможном продолжении карьеры, отметив, что готов переехать в Италию.



«В Германии я выступаю на протяжении 7 лет. У меня есть друзья в «Штутгарте», а с «Баварией» я выиграл все трофеи. Я созрел для нового проекта. Жиру утверждает, что в Италии люди на 100% живут футболом. От него я узнал о волшебстве дерби, о том, как клуб отпраздновал завоевание долгожданного титула. Мне было бы интересно играть с ним вместе, ведь он мой друг. Посмотрим», - приводит слова Павара издание «La Gazzetta Dello Sport».



С «Баварией» защитник связан контрактом до лета 2024 года. Ранее ресурс «El Nacional» сообщил, что Павар не хочет пролонгировать соглашение с мюнхенцами из-за напряженных отношений с наставником клуба.