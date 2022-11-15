Менди может покинуть «Челси» следующим летом

Дата публикации: 15-11-2022

Эдуар Менди может уйти из «Челси» по окончании сезона. Стороны не смогли договориться о пролонгации контракта, в настоящий момент переговоры остановлены. После того, как Грэм Поттер возглавил «аристократов», голкипер потерял место в основе.



Отмечается, что если сенегальцу не удастся выиграть конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, то он может покинуть «Стэмфорд Бридж».



В случае расставания с Менди «Челси» может подписать на его место Роберта Санчеса, возможности которого хорошо известны Поттеру по совместной работе в «Брайтоне».



В текущем сезоне 30-летний кипер поучаствовал в 11 играх (1 «сухой» матч). Его контракт с «синими» рассчитан до середины 2025 года. Ресурс Transfermarkt.de оценивает Менди в 25 млн евро.



Источник – «Daily Mail».