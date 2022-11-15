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В «Пари НН» высказались о возможном назначении Слуцкого

Дата публикации: 15-11-2022

Игорь Кудряшов, занимающий должность спортивного директора «Пари НН», дал комментарии относительно возможного назначения Леонида Слуцкого наставником нижегородской команды. Он подчеркнул, что это напрямую связано с тем, как будет выступать клуб, возглавляемый Антоном Хазовым, назначенным исполняющим обязанности тренера.

«Пока «Пари НН» будет показывать достойный результат, рассматривать Слуцкого или других тренеров мы не будем», - приводит высказывание Кудряшова ресурс «Sport24».

Ранее Слуцкий возглавлял «Рубин». Казанцы под его руководством по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ. 15-го ноября специалист покинул клуб.

«Пари НН» лишился тренера после ухода Михаила Галактионова, перебравшегося в «Локомотив».

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