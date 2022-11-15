«Сити» может в январе подписать Беллингема и отпустить Гюндогана в «Барселону»

Дата публикации: 15-11-2022

«Mundo Deportivo» пишет, что «Ман Сити» готовится подписать Джуда Беллингема в ближайшее трансферное окно. Если «горожанам» удастся заполучить хавбека дортмундской «Боруссии», то клуб будет готов расстаться с Илкаем Гюндоганом, на которого претендует «Барселона».



Ранее стало известно, во сколько «Боруссия» оценила Беллингема. «Шмели» рассчитывают получить за 19-летнего англичанина не менее 150 000 000 евро.



Трудовой договор Беллингема с «Боруссией» действуют до июня 2025 года. В текущем сезоне на счету одаренного футболиста 22 встречи. В них он отметился 9 забитыми мячами и 3 результативными пасами.



Рыночная стоимость Беллингема – 100 млн евро (по версии Transfermarkt.de).