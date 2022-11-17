1xBet разыгрывает топ-гаджеты Apple и Samsung в новой промоакции с Jeton

Дата публикации: 17-11-2022

Букмекерская компания 1xBet уже давно стала одним из лидеров мирового беттингового рынка. Такие же прочные позиции, но уже среди электронных систем пополнения онлайн — у международной системы Jeton, поддерживающей оплату товаров и услуг через электронные кошельки. И вот два гиганта решили объединиться в новой интересной акции.

Для того, чтобы принять в ней участие, достаточно выполнить три простых условия:

Зарегистрироваться или авторизироваться на сайте/в приложении 1xBet Нажать на кнопку "Принять участие" на странице акции Пополнить свой счет на 1xBet через Jeton на сумму от 10 евро

Каждое пополнение, сделанное до 8 мая 2023 года, приносит игроку акционные билеты. Разумеется, чем больше сумма сделанного депозита, тем больше билетов получает игрок. И если пополнение в 10 евро принесет один акционный билет, то, скажем, 1000 билетов можно получить за пополнение от 1300 евро.

Акция пройдет в два этапа, на каждом из которых будут разыграны отличные призы.

Первый розыгрыш наград состоится 8 февраля 2023 года среди всех игроков 1xBet, делавших пополнения через Jeton вплоть до 7 февраля 2023 года. В его рамках случайным образом будут выбраны победители, которые получат:

ноутбук Apple MacBook Air 13,6" 2022 256GB (1 победитель );

Apple MacBook Air 13,6" 2022 256GB (1 ); смартфон Samsung Galaxy Flip4 256GB (3 победителя );

Samsung Galaxy Flip4 256GB (3 ); планшет Samsung Galaxy Tab S8+ 256GB (5 победителей );

Samsung Galaxy Tab S8+ 256GB (5 ); смарт - часы Samsung Galaxy Watch5 44mm (10 победителей );

- Samsung Galaxy Watch5 44mm (10 ); наушники Apple AirPods 3 (15 победителей).

Второй розыгрыш призов состоится 9 мая 2023 года и в нем примут участие все игроки, пополнявшие счет, начиная с 8 февраля. Наградами этого этапа станут:

смартфон Samsung Galaxy Fold4 256GB (1 победитель);

ноутбук Apple MacBook Pro 13'' 2022 256GB (3 победителя );

Apple MacBook Pro 13'' 2022 256GB (3 ); планшет Apple iPad Air 10.9'' 2022 256GB (5 победителей);

смарт-часы Samsung Galaxy Watch5 Pro 45mm (10 победителей);

наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro (15 победителей).

Помимо этого, на каждом из этапов будет разыграно более сотни тысяч призовых баллов, дающих возможность сделать ставки на 1xBet.

Присоединяйтесь к акции, пополняйте счет с Jeton — и получайте шикарные награды на 1xBet!