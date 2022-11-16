«Арсенал» нацелился на топ-защитника Серии А

Дата публикации: 16-11-2022

«Calciomercato» сообщает об интересе «Арсенала» к Милану Шкриньяру. Также на защитника «Интера» претендует «Милан».



В ближайшее время клубы намерены обсудить с игроком возможность сотрудничества. Если «Интер» не договорится со Шкриньяром о продлении контракта, то по окончании сезона словак станет свободным агентом.



Минувшим летом подписать защитника пытался «ПСЖ». Парижане вели переговоры по трансферу футболиста, но согласовать с «Интером» его переход не удалось. В итоге Шкриньяр остался в миланской команде.



В текущем сезоне на счету 27-летнего центрбека 21 встреча за «нерадзурри» (без результативных действий).



Рыночная стоимость Шкриньяра равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).