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Дибала может покинуть «Рому», если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Дата публикации: 16-11-2022

По данным «La Gazzetta dello Sport», Пауло Дибала может уйти из «Ромы», если клубу не удастся завоевать путевку в ЛЧ по итогам сезона.

В контракте с аргентинцем присутствует пункт, определяющий отступные за игрока в случае непопадания римлян в главный клубный турнир Европы. Если данная опция активируется, то форварда с его согласия можно будет выкупить за 20 000 000 евро.

За «Рому» Дибала выступает с июля 2022 года. Состав «джаллоросси» он пополнил в ранге свободного агента. В нынешнем сезоне аргентинец отметился 7 забитыми мячами и 2 ассистами в 12 поединках за «Рому».

Соглашение 29-летнего футболиста с итальянской командой действует до лета 2025 года. Рыночный ценник на Дибалу составляет 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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