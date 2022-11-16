Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с «МЮ» и зовет его в свой клуб

Дата публикации: 16-11-2022

Экс-игрок «Ман Юнайтед» Дэвид Бекхэм выказал поддержку Криштиану Роналду. Об этом рассказало издание «The Sun».



Ранее португалец дал весьма откровенное интервью, спровоцировав конфликт с руководством «манкунианцев». Звездный нападающий поставил под сомнение правильность пути, по которому движется клуб, а также сообщил об отсутствии уважения к Эрику тен Хагу. После этого на Криштиану обрушился шквал критики.



Бекхэм охарактеризовал отношение «МЮ» к одному из своих лидеров как неуважительное. Кроме того, он негативно оценил высказывания некоторых экс-футболистов «красных дьяволов», осудивших Роналду.



Также Бекхэм заявил, что будет рад видеть португальца в «Интер Майами», которым он владеет.