«Атлетико» нацелился на игрока, которого хочет «Барселона»

Дата публикации: 16-11-2022

Алеш Гарсия, правами на которого владеет «Жирона», попал в сферу интересов «Атлетико».



«AS» отмечает, что «матрасники» наблюдают за игрой 25-летнего хавбека. В Мадриде планируют оформить его переход ближайшим летом, когда Гарсия станет свободным агентом.



Среди других претендентов на игрока значится «Барселона».



Гарсия обучался футболу в структуре «Вильярреала». В 2015 году права на него выкупил «Ман Сити». Однако закрепиться в составе «горожан» ему не удалось. В «Жирону» полузащитник перебрался летом 2021 года в статусе свободного агента. В сезоне 2022/2023 в его активе 15 встреч за испанскую команду (3 голевых паса, 1 предупреждение).



Рыночный ценник на Гарсию составляет 7 млн евро.