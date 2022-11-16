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«Атлетико» нацелился на игрока, которого хочет «Барселона»

Дата публикации: 16-11-2022

Алеш Гарсия, правами на которого владеет «Жирона», попал в сферу интересов «Атлетико».

«AS» отмечает, что «матрасники» наблюдают за игрой 25-летнего хавбека. В Мадриде планируют оформить его переход ближайшим летом, когда Гарсия станет свободным агентом.

Среди других претендентов на игрока значится «Барселона».

Гарсия обучался футболу в структуре «Вильярреала». В 2015 году права на него выкупил «Ман Сити». Однако закрепиться в составе «горожан» ему не удалось. В «Жирону» полузащитник перебрался летом 2021 года в статусе свободного агента. В сезоне 2022/2023 в его активе 15 встреч за испанскую команду (3 голевых паса, 1 предупреждение).

Рыночный ценник на Гарсию составляет 7 млн евро.

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