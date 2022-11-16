Бельерин не хочет уходить из «Барселоны» в январе

Дата публикации: 16-11-2022

«Рома» проявляет интерес к Эктору Бельерину, но защитник не хочет уходить из «Барселоны» этой зимой. Издание «Sport» пишет, что он планирует играть за каталонцев до завершения действующего соглашения.



Прошлый сезон Бельерин, принадлежавший «Арсеналу», провел в «Бетисе», где выглядел очень неплохо. Перед завершением летнего трансферного окна защитник оформил трудовые отношения с «Барселоной», подписав с «сине-гранатовыми» контракт до лета 2023 года. Состав испанской команды Эктор пополнил в статусе свободного агента.



В текущем сезоне на счету 27-летнего фулбека 5 встреч, в которых он не отметился результативными действиями.



На сегодняшний день Бельерин оценивается в 15 000 000 евро (источник –Transfermarkt.de).