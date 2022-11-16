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«Оренбург» предложил Личке продлить контракт

Дата публикации: 16-11-2022

Дмитрий Андреев, являющийся спортивным директором «Оренбурга», сообщил о желании клуба пролонгировать трудовые отношения с Марцелом Личкой. Он подчеркнул, что чешскому наставнику уже направлено соответствующее предложение. При этом о сроках нового соглашения еще предстоит договориться.

«Да, действительно, предложили. Марцел взял время на размышление. Сейчас идет диалог», - публикует заявление Андреева ресурс «РБ Спорт».

Личку назначили тренером «Оренбурга» в августе 2020 года. По итогам 17 туров текущего сезона его команда находится на 7-й строчке в РПЛ с 25 набранными очками. В последней перед зимним перерывом игре «Оренбург» разгромил «Краснодар» со счетом 5:1.

Трудовые отношения Лички с клубом действуют до конца сезона.

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