«Ливерпуль» хочет продлить с Фирмино контракт на 2 года

Дата публикации: 17-11-2022

«Goal» пишет, что «Ливерпуль» надеется сохранить в своем составе Роберто Фирмино. В скором времени стороны могут подписать новое соглашение. «Мерсисайдцы» подготовили для форварда 2-летний контракт, включающий опцию пролонгации на 1 сезон. Сам Фирмино готов продлить сотрудничество с «Ливерпулем».



В английской команде нападающий находится с 2015 года. В сезоне 2022/2023 на счету 31-летнего бразильца 21 встреча за «красных» (9 забитых мячей, 4 результативные передачи).



Действующий контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает ближайшим летом. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 28 млн евро.



За национальную сборную Фирмино выступает с 2014 года. При этом в заявке команды на катарский ЧМ его не оказалось.