Рабьо заявил, что мог летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 17-11-2022

Адриен Рабьо сообщил, что летом мог стать игроком «Ман Юнайтед». Об интересе к нему со стороны «красных дьяволов» ранее писали ряд источников.



«Это так, я мог перебраться в Англию, но продолжить выступать за «Ювентус» было наилучшим вариантом. Сейчас я не думаю относительно будущего и не спешу с пролонгацией контракта», - приводит слова хавбека туринцев в соцсети Фабрицио Романо.



Рабьо связан контрактом с «Ювентусом» до лета 2023 года. До переезда в Италию он защищал цвета французского «ПСЖ». В текущем сезоне в активе 27-летнего футболиста 16 игр за «бьянконери», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.



Рыночный ценник на француза составляет 17 000 000 евро («Transfermarkt»).