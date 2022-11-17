Форвард «Зенита» Алберто заявил о желании остаться в «Коринтиансе»

Дата публикации: 17-11-2022

Юри Алберто, находящийся в аренде в «Коринтиансе», намерен остаться в бразильской команде.



«Я хотел бы продолжить выступление в «Коринтиансе». Надеюсь, что это произойдет. Я еще никогда так не сближался с клубом за столь малый промежуток времени, как в этот раз. Это что-то невероятное. Смогу ли я остаться? Моя судьба в руках президентов «Зенита» и «Коринтианса», но я не хотел бы уезжать», - цитирует Алберто издание «ESPN Brazil».



Бразилец перебрался в «Зенит» в начале 2022 года. Летом команда из Сан-Паулу взяла в аренду 21-летнего форварда до конца сезона, петербуржцы получили взамен Куарежму и Мантуана. Позднее появилась информация, что клубы могут рассмотреть вариант полноценного обмена футболистами.