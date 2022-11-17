«Спортинг» готов отпустить Порро в «Реал»

Дата публикации: 17-11-2022

По информации «Record Portugal», «Спортинг» дал согласие на продажу «Реалу» Педро Порро. Сумма сделки оценивается в 30 млн евро. Сообщается, что «сливочные» заинтересованы в подписании 23-летнего защитника.



Футбольное образование Порро получил в Испании, успев поиграть на молодежном уровне за «Жирону» и «Райо Вальекано». В 2019 году права на него за 12 млн евро выкупил «Ман Сити». Однако карьера фулбека в Англии не сложилась. В 2022 году после нескольких аренд он стал полноценным игроком «Спортинга», подписав с клубом контракт до лета 2025 года.



В текущем сезоне Порро провел за португальскую команду 16 матчей, отметившись 5 голевыми пасами.



Рыночная стоимость испанца составляет 25 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).