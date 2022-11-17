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«Ювентус» пока не намерен выкупать Паредеса в конце сезона

Дата публикации: 17-11-2022

«Ювентус» не заинтересован в выкупе Леандро Паредеса, который выступает за туринцев на правах аренды. Информацией поделился ресурс «La Gazzetta dello Sport».

Аргентинец принадлежит «ПСЖ», куда он перебрался в 2019 году из «Зенита». В августе этого года Паредес был арендован «Ювентусом» до конца сезона. В активе хавбека 1 результативная передача в 13 поединках за итальянскую команду. По итогам первой части сезона его игра не убедила боссов туринцев, потому в «Ювентусе» на данный момент не планируют подписывать аргентинца на постоянной основе.

Контракт 28-летнего хавбека с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Паредеса составляет 15 миллионов евро («Transfermarkt»).

За аргентинскую сборную полузащитник провел 46 игр (4 гола).

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