«Ювентус» пока не намерен выкупать Паредеса в конце сезона

Дата публикации: 17-11-2022

«Ювентус» не заинтересован в выкупе Леандро Паредеса, который выступает за туринцев на правах аренды. Информацией поделился ресурс «La Gazzetta dello Sport».



Аргентинец принадлежит «ПСЖ», куда он перебрался в 2019 году из «Зенита». В августе этого года Паредес был арендован «Ювентусом» до конца сезона. В активе хавбека 1 результативная передача в 13 поединках за итальянскую команду. По итогам первой части сезона его игра не убедила боссов туринцев, потому в «Ювентусе» на данный момент не планируют подписывать аргентинца на постоянной основе.



Контракт 28-летнего хавбека с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Паредеса составляет 15 миллионов евро («Transfermarkt»).



За аргентинскую сборную полузащитник провел 46 игр (4 гола).