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Почеттино заявил о готовности возглавить сборную Англии

Дата публикации: 17-11-2022

Почеттино, ранее возглавлявший «ПСЖ» и «Тоттенхэм», сообщил о готовности стать наставником английской сборной, если Гарет Саутгейт решит оставить свой пост.

«У меня всегда были превосходные отношения с Англией. Здесь хорошие взаимосвязи с академиями, мы прилагаем много усилий для развития юных футболистов для сборной. Здесь мне достаточно комфортно. Нельзя предугадать, что может произойти. Я готов к новым вызовам», - цитирует аргентинского специалиста издание «The Athletic».

Срок действия соглашения Саутгейта со сборной Англии завершается в 2026 году. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть команду по завершении катарского ЧМ независимо от того, как сборная выступит на турнире.

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