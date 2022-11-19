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«Манчестер Сити» сделал официальное предложение Месси

Дата публикации: 19-11-2022

По данным «SPORT», «Ман Сити» надеется заполучить Лионеля Месси. Состав «горожан» легендарный аргентинец может пополнить ближайшим летом.

Источник утверждает, что в адрес форварда уже направлено официальное предложение. Для Месси «Сити» подготовил соглашение на 2 года, по которому он будет получать 30 000 000 евро за сезон. Хосеп Гвардиола, возглавляющий «горожан», прекрасно знает возможности Лео, которого он тренировал, будучи наставником «Барселоны».

Контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» действует до июня 2023 года, после чего нападающий сможет покинуть клуб в ранге свободного агента. В текущем сезоне в активе 35-летнего форварда 19 игр (12 забитых мячей, 14 голевых передач).

Transfermarkt.de оценивает Месси в € 50 млн.

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