«Реал» поспорит с английским топ-клубом за трансфер молодого таланта из «Лиона»

Дата публикации: 19-11-2022

«Реал» заинтересован в трансфере Мало Гюсто, правами на которого владеет «Лион». Другим претендентом на 19-летнего защитника является «Челси». Об этом рассказал ресурс «Tuttomercato».



Лондонцы видят в Гюсто сменщика Риса Джеймса, который регулярно находится вне игры из-за травм. Предложение по трансферу перспективного француза «аристократы» могут сделать «Лиону» уже зимой.



Гюсто обучался футболу в академии «Лиона». Его дебют в основе «ткачей» состоялся в 2021 году. В текущем сезоне защитник был задействован в 14 поединках, в которых отметился 1 ассистом.



Соглашение Гюсто с клубом действует до лета 2024 года. Рыночный ценник на него равняется 15 млн евро (по версии Transfermarkt.de).