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Трансфер Тилеманса в «Арсенал» под угрозой срыва

Дата публикации: 19-11-2022

«Лестер» надеется сохранить Юри Тилеманса. Издание «Daily Mail» пишет, что английский клуб начал переговоры с бельгийцем по пролонгации трудовых отношений. Сам хавбек положительно оценивает возможность продления контракта с командой, за которую он выступает с июля 2019 года. Стороны собираются подписать новое соглашение до лета 2025 года.

Ранее ряд источников сообщали о возможном переходе Тилеманса в «Арсенал». Теперь вероятность данного трансфера заметно снизилась.

В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего полузащитника 17 встреч (3 забитых мяча, 1 результативная передача).

Действующий трудовой договор бельгийца с «лисами» рассчитан до середины 2023 года. Transfermarkt.de оценивает Тилеманса в 40 миллионов евро.

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